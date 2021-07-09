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Штраф до миллиона: в Москве организаторов концерта Дианы Арбениной поймали на нарушении ковид-ограничений

В Москве организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе «Рио-1» грозит штраф до миллиона рублей или приостановка деятельности за нарушение ковид-ограничений. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Андрей Поплавский.

По его словам, на теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек, но ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись. «Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода», – уточнил инспектор, слова которого цитирует «Интерфакс».

Поплавский пояснил, что организаторам концерта грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Размер штрафа – 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн рублей. Кроме того, деятельность организаторов могут приостановить на срок до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.07.21

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