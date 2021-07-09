Исправительные работы за побои в прямом эфире: суд вынес приговор блогеру

В Москве мировой суд назначил полгода исправительных работ в качестве наказания 23-летнему Андрею Буриму, известному под ником Mellstroy, за избиение девушки во время прямого эфира в соцсетях. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно», – уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2020 года во время прямой трансляции в Интернете с присутствием в помещении не менее 10 гостей Бурим схватил за шею девушку и шесть раз ударил ее лицом о стол. «После этого Бурим с силой оттолкнул девушку от себя, в результате чего она упала на пол. Своими действиями он причинил потерпевшей физическую боль и телесные повреждения», – пояснили в прокуратуре, отметив, что блогер действовал из хулиганских побуждений и «вопреки нормам морали и правилам поведения в обществе, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.07.21

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