Мошенники снова пытались обмануть ветерана, сидевшего на параде Победы рядом с Путиным

В Москве мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда вновь попытались обмануть ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, получившего известность после Парада Победы, на котором сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Как говорится в сообщении «МВД Медиа», пенсионер проявил бдительность, в результате чего аферисты потерпели неудачу.

«Со слов ветерана, 7 июля в 12.00 ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации и судебными приставами. Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике. Аферисты требовали, чтобы Василий Гаврилович оформил почтовый перевод на указанную сумму и направил его по определенному адресу. Пенсионер, понимая, что в данную медицинскую организацию никогда ранее не обращался, прервал все разговоры и обратился в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

По данному факту следователем ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 2 статьи 159 УК РФ.

Как сообщалось ранее, в мае этого года в отношении ветерана уже было совершено подобное мошенничество. Тогда сотрудники полиции в короткий срок задержали подозреваемых.

Москва, Светлана Антонова

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