Собянин сообщил о прохождении пика заболеваемости в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пройден пик заболеваемости коронавирусом. При этом в интервью телеканалу «Россия» градоначальник заверил, что власти пытаются избежать локдауна, но подчеркнул, что, если предприятия общепита, торговли и услуг не будут вакцинировать своих сотрудников, меры придется ужесточать.

«Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена. Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал Собянин.

Мэр пояснил, что цифры снижения заболеваемости «сами по себе» мало что говорят, поскольку количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тысячи в день поступают в больницы города.

«В больницы поступают только москвичи, у которых тяжелое или крайне тяжелое течение болезни. Это означает, что многие из них попадают в реанимацию. Большое количество людей, которые в первую волну не болели, это молодые здоровые люди без всяких хронических болезней», – сказал мэр Москвы.

В то же время Собянин уточнил, что сейчас отмечается рост количества привитых и вторым компонентом вакцины. Накануне количество привитых первым компонентом вакцины в столице составляло 90 тысяч человек, вторым – 20-30, но уже сейчас можно говорить о том, что в ближайшие дни и эта цифра достигнет показателя в 80 тысяч.

Сейчас каждый пункт вакцинации в Москве может принимать до 160 человек в сутки. Вскоре эти два потока (на первую прививку и на вторую) «сойдутся в пике». Поэтому главная задача ближайших дней – выдержать эту нагрузку. «Мы готовы к этому», – заверил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.21

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