российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 11 июля 2021, 15:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве выявили минимальное число новых случаев коронавируса за месяц

В Москве за минувшие сутки выявлено минимальное число новых случаев коронавируса. Как следует из статистики городского оперативного штаба, накануне было зарегистрировано 5 410 заболевших.

За сутки в столице было госпитализировано 1 453 человека, скончались 110 пациентов. На ИВЛ находится 634 человека.

При этом выздоровели ещё 7 835 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 228 601.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости в столице пройден, но при этом подчеркнул, что, если предприятия общепита, торговли и услуг не будут вакцинировать своих сотрудников, ограничительные меры будут ужесточены.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.21

Прививочный ажиотаж: в Москве снова закончилась вакцина «КовиВак». / Снова плюс 25 тысяч: заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. / Африканские СМИ констатировали потерю влияния Запада на континенте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Прививочный ажиотаж: в Москве снова закончилась вакцина «КовиВак»

Снова плюс 25 тысяч: заболеваемость коронавирусом в России остается высокой

Антирекорд: в России вновь выросла смертность от коронавируса

Количество доз ограничено: в Москве возобновилась вакцинация препаратом «КовиВак»

В Таиланде ужесточают карантинные меры

У жительниц Норвегии выросла грудь после прививки от коронавируса

Ученые обнаружили гены, отвечающие за тяжелое течение Covid-19

В Волгоградской области ужесточаются антиковидные меры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы,