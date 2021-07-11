В Москве выявили минимальное число новых случаев коронавируса за месяц

В Москве за минувшие сутки выявлено минимальное число новых случаев коронавируса. Как следует из статистики городского оперативного штаба, накануне было зарегистрировано 5 410 заболевших.

За сутки в столице было госпитализировано 1 453 человека, скончались 110 пациентов. На ИВЛ находится 634 человека.

При этом выздоровели ещё 7 835 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 228 601.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости в столице пройден, но при этом подчеркнул, что, если предприятия общепита, торговли и услуг не будут вакцинировать своих сотрудников, ограничительные меры будут ужесточены.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.21

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