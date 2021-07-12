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Понедельник, 12 июля 2021, 15:36 мск

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В Подмосковье обнаружена сумка с трупом женщины: возбуждено уголовное дело

В подмосковных Люберцах обнаружена хозяйственная сумка с телом женщины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что сумку нашли в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома. При этом с места происшествия изъяты также нож и иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина смерти женщины. Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершенному преступлению.

Москва, Светлана Антонова

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