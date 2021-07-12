Реально ожидать прекращения деятельности: в Москве посещаемость торговых центров снизилась на треть

В Москве посещаемость торговых центров снизилась в июне на 25-35% по сравнению с прошлогодним уровнем, а доходы арендодателей упали на 15-20%. Об этом сообщил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

По его словам, в ближайшей перспективе при сохранении такой тенденции реально ожидать прекращения деятельности большой части предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения в ТЦ, передает «Интерфакс».

Войцеховский обратил внимание, что за последние полтора года доковидные показатели по количеству посетителей были достигнуты только в мае 2021 году. При этом в 2020 году доходы торговых центров Москвы снизились на 50% по сравнению с 2019-м.

Глава РСТЦ пояснив, что основной поток посетителей генерируют детские развлекательные зоны, фудкорты и заведения общественного питания, значительная часть из которых сейчас закрыта в связи с эпидемиологической обстановкой в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня посещать заведения общепита в столице будет можно только при наличии антител к коронавирусу или отрицательного ПЦР-теста. Рестораны и кафе будут обязаны создать систему проверки QR-кодов. Фуд-корты будут открыты только после проверки системы контроля.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.07.21

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