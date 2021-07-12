В Москве криминальному авторитету предъявлено обвинение в двойном убийстве

Следственный комитет предъявил обвинение в совершении ряда преступлений криминальному авторитету Рашиду Исмаилову, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в ходе предварительного расследования также была установлена причастность Исмаилова к совершению другого особо тяжкого преступления в 2009 году. Речь идет об убийстве двух человек (пп. «а, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

«По данным следствия, с 2013 года на протяжении 7 лет за обвиняемым было признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе», с криминальным прозвищем «Рашад Гянджинский». Он неоднократно судим за совершение преступлений. Занимая высшее положение в преступном мире, имея соответствующий криминальный статус, Исмаилов осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, обеспечивал наполнение общей материальной базы (так называемого «общака»), за счёт которой осуществлял финансовую поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы, организовывал и проводил «воровские сходки». Также он осуществлял покровительство лицам, совершившим преступление», – пояснили в СКР.

При этом в ходе предварительного следствия было установлено, что вечером 13 мая 2009 года Исмаилов, стремившийся на тот период времени к занятию лидирующего положения в преступном мире, вместе с сообщником подъехал к одному из кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились двое мужчин. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками оперативных служб проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные в 2009 году доказательства. Проведены дополнительные допросы свидетелей, выполнены другие следственные действия, в том числе необходимые исследования, позволившие восстановить события того дня и причастность фигуранта к преступлению.

«Следствие полагает, что мотивом совершения преступления послужила месть на почве личных неприязненных отношений, поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к совершению убийства его близкого знакомого», – уточнили в СКР.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время продолжается работа по установлению причастности Исмаилова к совершению других преступлений на территории столицы, а также иных лиц, имеющих к этому отношение.

Москва, Светлана Антонова

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