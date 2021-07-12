Вузам разрешили не пускать на работу непривитых сотрудников

Российские высшие учебные заведения вправе не допускать к работе не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ по поводу ситуации в МГУ, где сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса, не имеют медотвода и не переболели ковидом, перестали допускать на рабочие места.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», – разъяснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что к компетенции вузов относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. «В настоящее время Минобрнауки России разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В рекомендации включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», – сообщили в пресс-службе министерства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.07.21

«Накопилось недоверие»: 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным. / Высокая пожароопасность: в Подмосковье запретили походы в лес. / Биржевые цены на бензин обновили рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»