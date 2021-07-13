В Москве выросла смертность: власти считают, что виноваты коронавирус и аномальная жара

В Москве по итогам июня зафиксирован рост уровня смертности населения – за месяц умерли 16 271 человек, что на 3 145 больше, чем годом ранее. В департаменте здравоохранения Москвы объяснили эту ситуацию заболеваемостью коронавирусом и аномальной жарой.

«От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», – отметили в ведомстве.

По мнению эпидемиологов, такая негативная статистика связана, прежде всего, с циркуляцией нового (дельта) штамма заболевания, который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания.

Как считает департамент здравоохранения Москвы, еще одной причиной роста смертности стала аномальная жара, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. «По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт», – говорится в сообщении ведомства.

«Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды», – заключили в департаменте здравоохранения.

Москва, Мария Соколова

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