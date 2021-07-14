Эксперт по инвестициям Андрей Шпиленко рассказал о преимуществах переезда «Газпрома» в Санкт-Петербург

Перенос места регистрации «Газпрома» из Москвы в Санкт-Петербург обсуждался руководством компании уже давно, но только сейчас один из крупнейших налогоплательщиков страны решил окончательно переехать в Северную столицу.

Как известно, «Газпром» – это колоссальные выплаты в региональный бюджет. В 2019 году компания выплатила в казну Москвы 86 млрд рублей, в 2020 – 20 млрд. Поэтому для Петербурга обретение на своей территории такого мощного актива – большое подспорье в развитии.

По словам кандидата экономических наук, специалиста по инвестициям Андрея Шпиленко, размещение штаб-квартиры «Газпрома» в Петербурге повлечет за собой создание в регионе новых рабочих мест и пополнение бюджета за счет отчислений НДФЛ, налога на имущество и части налога на прибыль.

Также эксперт уверен, что за «Газпромом» в Санкт-Петербург переедут сервисные компании и организации-интеграторы. Таким образом увеличение доходной части бюджета Петербурга может составить 150-200 млрд руб. в год.

Как директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон, Андрей Шпиленко надеется, что промышленный кластер сжиженного природного газа, основанный на базе «Газпрома», обеспечит региональные предприятия новыми проектами.

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