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Среда, 14 июля 2021, 14:07 мск

Новости Москва

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Минимальное число почти за месяц: суточная заболеваемость covid-19 в Москве заметно снизилась

В Москве за минувшие сутки выявлено 3 966 новых случаев коронавируса, что стало минимальным уровнем с 9 июня. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 4 991 случае заболевания, что на 1 025 человек больше, чем за минувшие сутки.

В целом в России за последние сутки на фоне снижения снижения заболеваемости – выявили 23 827 новых случаев коронавируса – умерли 786 больных, что стало новым антирекордом за весь период пандемии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

Россия обновила антирекорд по числу смертей от Covid-19 за сутки. / Эксперт по инвестициям Андрей Шпиленко рассказал о преимуществах переезда «Газпрома» в Санкт-Петербург. / Американская компания торговала с Россией в обход санкций. Читать дальше

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,