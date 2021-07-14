Минимальное число почти за месяц: суточная заболеваемость covid-19 в Москве заметно снизилась

В Москве за минувшие сутки выявлено 3 966 новых случаев коронавируса, что стало минимальным уровнем с 9 июня. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 4 991 случае заболевания, что на 1 025 человек больше, чем за минувшие сутки.

В целом в России за последние сутки на фоне снижения снижения заболеваемости – выявили 23 827 новых случаев коронавируса – умерли 786 больных, что стало новым антирекордом за весь период пандемии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.07.21

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