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Среда, 14 июля 2021, 18:45 мск

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В Москве блогеру на два года ограничили свободу за апрельское ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдуарда Биля (Эдвард Бил) к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года за ДТП, в результате которого пострадала женщина.

По решению суда, блогер не сможет покидать место проживания с 20:00 до 08:00 следующего дня, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. При переезде ему необходимо будет уведомить контролирующий орган, передает «Интерфакс».

В ходе расследования было установлено, что 1 апреля Биль превысил скорость во время езды по Новинскому бульвару в Москве, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Voklswagen.

Билю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Москва, Мария Соколова

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