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Четверг, 15 июля 2021, 17:49 мск

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Планировал взрыв в Москве: ФСБ предотвратила теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве россиянина, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении спецслужбы, которое цитирует РИА «Новости».

Как отмечается, в оборудованном тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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