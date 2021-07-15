Рост цен в России остановится примерно в октябре – когда у людей закончатся деньги

Рост цен в России в нынешних условиях неизбежен и способен остановиться только в том случае, когда у населения закончатся деньги. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный предприниматель Дмитрий Потапенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ближайшая такая «остановка» возможна в октябре.

«Есть фундаментальный закон. К сожалению, его не дано никому опровергнуть – это баланс спроса и предложения», – пояснил он, комментируя ситуацию с повышением инфляции.

Потапенко обратил внимание, что Россия находится «на боковичке технологических цепочек», через РФ не проходит транзит товаров и услуг, ассортимент и предложение сокращается на фоне снижения конкуренции – в этих условиях рост цен неизбежен. «Мы будем цены контролировать – и будет нам счастье... При этой методологии отсутствие роста цен невозможно как класс. Чтобы цены не росли, надо увеличивать предложение. Кратно увеличивать предложение», – считает он.

По его словам, очень важным фактором также являются реальные доходы населения, которые за последние годы заметно сократились. «Человек, который получает минимальный доход, определенный государством, – у него не может быть никакого налогообложения, оно должно быть нулевое. И все государственные требования, как бы ни было это печально, он не должен оплачивать. Вот только в том случае, когда мы человеку труда вернем его же деньги ему же в карман, и будем увеличивать предложение – только в этом случае доход, а не просто полученная зарплата, будет позволять жить человеку достойно, и будут падать цены. Все остальные попытки остановить цены, или считать, что экономика подчиняется командно-административным методам – не подчиняется, ну, то есть, фантазии есть, поэтому и бегаем последние сто лет как в день сурка», – констатировал он.

«Мы с вами представляем из себя активно вымирающую территорию, и никак это не связано с ковидом. Это территория, которая массово урбанизируется, причем урбанизируется по принципу, что все население сваливается, как в воронки, в 25, может 30 городских агломераций. А вся остальная территория – она запустынивается физически. Плюс ко всему, у нас псевдоимпортозамещение, когда просто сокращаем конкуренцию… Плюс, мы отгораживаемся от какой-либо интеграции, якобы суверенитет», – подчеркнул Потапенко.

При этом предприниматель отметил, что при росте цен нужно говорится к падению качества продукции. «Мировой рост цен наш потребитель не переваривает. Это приведет к ухудшению качества товарной продукции. То есть, мы с вами будем потреблять яблоко, но, если яблоко не бывает универсальным, а нескольких форматов, – вот этот стандарт будет ухудшаться, а цена будет расти», – пояснил Потапенко.

По его прогнозу, рост цен «упрется в потолок спроса ориентировочно в октябре, но это будет плохая остановка». «Она будет не потому, что предложение выросло или мы начали действительно принимать реальные действия, в том числе правительство, законодательные органы, а потому что, попросту говоря, у людей нет денег», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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