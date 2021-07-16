Страшная ситуация в экономике: россияне обречены на нищету

Правительство РФ, в очередной раз допустив существенный рост цен, срывает поставленные главой государства задачи по развитию экономики страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский накануне на пресс-конференции в Москве. По его оценке, россияне будут вынуждены жить в нищете, пока во власти находятся провокаторы, которые создают в России условия для нового социально-экономического и политического кризиса.

«В 14, 16, 18 году, в 20 году мы постоянно как будто вынуждены удивляться тому, что в России растут цены, причем – быстрее чем зарплаты, пенсии. Удивляться тому, что у нас бензин дорожает, продукты питания, и постоянно российские власти были к этому не готовы. Они не знали, к чему может привести девальвация рубля, падение курса рубля к доллару, к евро, к чему приводит рост цен и надувание пузырей на глобальных товарно-сырьевых рынках. И сейчас то же самое повторяется, мы в десятый раз проходимся заново, с нуля», – считает он.

Жуковский полагает, что темпы роста цен свидетельствуют о провале исполнения предложенных президентом РФ мер по развитию страны. «Инфляция в России по итогу начала июля в годовом выражении составила больше 6,6% – это рекорд инфляции с 2015 года. Продовольственная инфляция превысила рубеж в 8,7% – это тоже рекордный уровень. По июню такой инфляции не было с 2012 года. Это лишний раз показывает, как прекрасно «выполняется» импортозамещение, майские указы и нацпроекты, которые как мы видим, успешно провалены», – подчеркнул он.

При этом эксперт, ссылаясь на данные Росстата, обратил внимание, что с начала года морковь подорожала на 249%, картофель – на 93%, капуста – на 82%, лук репчатый – 42%, яйцо, курята, масло и прочее – 25-30%. «Это страшная ситуация. После такого в отставку должен уходить не просто министр, а состав кабинета министров, потому что допустить такой скачек цен на базовые товары и услуги, и на древесину в том числе, которая подорожала в 2,5-3 раза… Извините, это убийство экономики, всего строительного сектора и уровня жизни населения», – констатировал Жуковский.

По его оценке, страна не должна жить по мировым ценам, если пенсии и зарплаты в 7-10 раз ниже мировых. «Если у вас такой рынок, то 90% россиян себе места не найдут, они просто обречены на голодное, нищенское существование. То, что изучается на 1-2 курсе макроэкономики в любом нормальном университете, и люди знают, что такое внешняя торговая политика, тарифные методы регулирования – они проводятся в Европе, Америке, Японии, но в России этого вообще нет. То есть, власть внезапно узнала, что гнать уголь в Китай, и зерно, и лес – выгодней, чем на внутренний рынок. Ну понятно, к чему это приведет – цены в России взлетят в 2,5 раза. Что и произошло, и это убьет и экономику, и промышленность», – считает экономист.

При этом, как сказал Жуковский, за такую статистику накануне парламентских выборов Росстат «признают экстремистской организацией либо иностранным агентом». «Росстат скоро запретят в России, потому что выборы в Госдуму в сентябре… После такого повышения прожиточного минимума, которое провела «ЕР», поднять прожиточный минимум на 4% при росте цен на продукты питания на 20, 30, 40, 50%. Если у нас нет нормальной продуманной экономической, финансовой, налоговой, бюджетной политики, если нет элементарно понимания, как регулировать внешнеторговую деятельность, поучитесь у Европы, Голландии, Германии, США, Канады, Китая. Если мы поднимаем цены до европейских внутри страны на морковку, капусту, свеклу, подсолнечное масло – ну будьте готовы, что у вас люди выйдут на улицы», – подчеркнул эксперт.

«Люди звереют из-за роста цен на продукты питания, принудительной вакцинации, увольнения с работы, принуждения, из-за того, что медпомощь плановую не оказывают. Сейчас QR-коды начали массово набивать, без них скоро из дому будет выйти невозможно. Судя по всему, сидят какие-то провокаторы во власти, которые провоцируют в России социально-экономическую и политическую нестабильность, и судя по всему, из партии власти», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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