«Видим улучшение»: в московском регионе отменяются QR-коды

В Москве и Подмосковье с 19 июля будет отменена система обязательных QR-кодов, которые требовались посещения кафе и ресторанов в рамках борьбы с распространением коронавируса. Такое решение почти одновременно приняли столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московский градоначальник отметил, что эта система выполнила свою задачу. «Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но, тем не менее, мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости – почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций», – передает «Интерфакс» выступление мэра на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Собянин пояснил, что ситуация улучшилась благодаря, в том числе, решению об обязательной вакцинации 60% персонала предприятий ряда отраслей. «Привито более 2 млн человек. На сегодняшний день в Москве первой компонентой привито более 3,8 млн человек, полный цикл прошли – полностью привиты – больше 2 миллионов человек», – отметил он.

В настоящее время QR-коды выдаются тем жителям московского региона, кто вакцинировался от коронавируса, перенес COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.07.21

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