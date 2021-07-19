«Субсидии никто не получил»: обещанная мэрией Москвы помощь торговым центрам исчезла

За 15 месяцев торговые центры в Москве не получили обещанной компенсации от государства. Об этом говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ), которое поступило в редакцию РИА «Новый День». В РСТЦ заявили, что предпринимателям было выделено «ничтожное количество анонсированной государственной финансовой поддержки».

Как поясняется в документе, в апреле 2020 года правительство Москвы объявило о выделении финансирования в 13,2 млрд рублей на поддержку торговых и коммерческих центров, чтобы компенсировать расходы на налог на имущество и арендную плату за землю в период полного локдауна. Для получения финансового гранта собственники торговых центров, помимо прочего, должны были снизить арендные платежи на территории своих объектов. Данная мера должна была поспособствовать поддержке бизнеса арендаторов.

«Было сразу понятно, что эта компенсация окажется в несколько раз меньше, чем недополученный денежный поток из-за снижения арендной платы на 50%, и не покроет потери. И даже в таком варианте, по состоянию на сегодняшний день, никто не получил более-менее ощутимой поддержки. При том что на грант подавались практически все собственники торговых и коммерческих центров, которые подпадали под условия, определенные правительством Москвы», – отметил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По данным Совета, грантовая мера поддержки изначально не была гарантированной, так как ее планировали выделять по решению комиссии – «собственники собирали объемные пакеты документов, но ожидаемых миллионов субсидии никто из них так и не получил». «В процессе рассмотрения не раз менялся состав пакета документов, например, появилось требование о регистрации соглашений к договорам аренды в Росреестре, чего изначально не предполагалось. Поэтому многим участникам рынка приходилось переделывать документы по много раз, но к положительному результату в виде предоставления ощутимой поддержки это не привело», – уточнили в РСТЦ.

«Но все же помощь в виде снижения арендной платы для многих наиболее пострадавших отраслей не прекращается до сих пор. А это существенно больше, чем период полного локдауна. Все это прокладывает нам дорогу к более масштабной повестке обсуждения с органами исполнительной власти, которую мы давно поднимаем в профессиональном сообществе», – отметил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

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