Путин сообщил о росте российской экономики

Российская экономика по итогам 2021 года должна вырасти почти на четыре процента. Об этом сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании Совете по стратегическому развитию и проектам.

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей», – сказал глава государства, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы», – подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны оценил рост отечественной экономики выше, чем ожидалось ранее, уточняет РИА «Новости».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.07.21

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