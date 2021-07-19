российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июля 2021, 19:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Путин сообщил о росте российской экономики

Фото: пресс-служба Кремля

Российская экономика по итогам 2021 года должна вырасти почти на четыре процента. Об этом сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании Совете по стратегическому развитию и проектам.

«Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этому. Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей», – сказал глава государства, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Нужно использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей, потому что в конечном счёте именно в этом и заключается смысл экономического роста, его ключевой результат, и за всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблемы», – подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны оценил рост отечественной экономики выше, чем ожидалось ранее, уточняет РИА «Новости».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.07.21

Биржевые цены на бензин установили новый рекорд. / «Требуется женщина из Восточной Европы»: следующим генсеком НАТО может стать экс-президент Хорватии. / Черногория стала препятствием для поставок российского оружия в Сербию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин: Пандемия не повлияет на реализацию стратегию социально-экономического развития России

«Промежуточная стадия»: в России началась реформа полпредств президента

Путин объявил о победе России над последствиями пандемии коронавируса

Путин: Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину

Украинский депутат увидел «будущее» в статье Путина

Володин назвал Путина самым сильным политиком мира

Путин подписал закон о единовременной выплате семьям с детьми

Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, правительство РФ, Путин Владимир,