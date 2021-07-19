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Понедельник, 19 июля 2021, 19:18 мск

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В Москве 155 кальянных приостановили работу с начала пандемии

В Москве с начала пандемии коронавируса приостановлена деятельность более 150 кальянных. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по городу Москве.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 155 кальянных, в том числе с 1 января 2021 года – 95 кальянных», – сообщают в ведомстве.

На территории столицы действует указ мэра Москвы от 25 марта 2020 года, согласно которому курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах запрещено, поскольку в условиях распространения COVID-19 существует риск передачи инфекции.

Москва, Мария Соколова

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