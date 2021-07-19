Путин: Пандемия не повлияет на реализацию стратегию социально-экономического развития России

Стратегия социально-экономического развития России не будет пересматриваться, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

«Последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений», – отметил он.

«Программа, которую мы реализуем, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, потому она должна быть выполнена, ожидания граждан – оправданы», – подчеркнул глава государства.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.07.21

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