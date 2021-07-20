«Может привести к пустым полкам»: ретейлеры предупредили о риске мусорной реформы

Россия может вспомнить о пустых полках в магазинах в результате реализации мусорной реформы. Об этом заявили в ассоциациях розничной и интернет-торговли. По их оценке, требования к утилизации товаров, которые готовят в правительстве, могут привести уходу торговли в серую зону и к сокращению ассортимента, пишет РБК.

Как сообщается, ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупные торговые сети, в том числе, «Магнит», X5 Group, «Лента», и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая Wildberries, «Утконос» и Ozon, заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента.

Руководители АКОРТ и АКИТ 8 июля направили главе Минприроды Александру Козлову письмо, в котором объяснили, почему их не устраивает норма будущего закона о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. «Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», – говорится в письме.

Сообщается также, что АКОРТ, АКИТ, а также поддержавшая их Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направили письма с аналогичными замечаниями к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.

Согласно новой концепции реформы расширенной ответственности производителей, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года в стране должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет поэтапно расти. Сейчас эти нормативы колеблются от 10 до 45%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.07.21

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