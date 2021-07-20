«Похоже на манипуляции»: в правительстве РФ заверили, что полки магазинов не опустеют из-за мусорной реформы

Минприроды России выступило с опровержением выводов торговых объединений о возможном дефиците товаров в магазинах в связи с реализацией так называемой мусорной реформы. «Реализация новой Концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах», – заверили чиновники.

В министерстве обратили внимание, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. «Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», – подчеркивается в заявлении.

Ранее стало известно, что ассоциации розничной и интернет-торговли обратились в правительство РФ с критикой ожидаемого введения новых норм об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Как считают ритейлеры, нововведение создает риски ухода торговли в серую зону, что «с большой долей вероятности» может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению ассортимента.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.07.21

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