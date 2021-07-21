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Среда, 21 июля 2021, 10:47 мск

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В Москве «заминировали» суды

В Москве 12 судов получили сообщения о «минировании». Об этом сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев. По его данным, сотрудники и посетители уже эвакуированы.

«По состоянию на 9.30 сообщения о заложенных взрывных устройствах были приняты из 12 судов Москвы. В настоящее время проведена эвакуация, в судах работают спецслужбы», – цитирует его слова РИА «Новости».

Как сообщается, часть судов уже возвращаются к работе, их проверили кинологи со служебными собаками и не обнаружили взрывных устройств.

Волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, «почтовые террористы» использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки электронных сообщений о «минировании».

Москва, Мария Соколова

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