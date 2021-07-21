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Среда, 21 июля 2021, 11:27 мск

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Дефицит «ЭпиВакКороны»: московские власти опровергли доступность вакцины

Московские власти опровергли информацию о доступности вакцины «ЭпиВакКорона» в прививочных пунктах. Об этом говорится в официальном сообщении столичного департамента здравоохранения.

«Информация о доступности вакцины «Эпивак» в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВак Корона» в объёме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», – говорится в сообщении.

Поясняется, что таким образом полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.07.21

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