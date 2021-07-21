Москва поставила ипотечный рекорд

В Москве в первой половине 2021 года зарегистрирован 60 071 договор об ипотечном кредитовании. Как сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра, это количество на 57% больше, чем за первое полугодие годом ранее (38 184), а также почти на 42% опережает показатель 2019 года за аналогичный период (42 372).

«Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году – более 42 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования», – пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого также приводятся в сообщении, со своей стороны отметил, что драйвером рекордного роста объемов и количества ипотечных договоров в Москве стала программа льготного ипотечного кредитования на покупку нового жилья.

«За первое полугодие 2021 года в столице выдано 33,1 тысяча льготных ипотечных кредитов общим объемом 208,3 млрд рублей. При этом, в июне нынешнего года в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов на общую сумму 46,9 млрд рублей, что стало рекордом за все время действия льготной программы, запущенной в апреле 2020 года. На Москву приходится 27,6% в общем объёме выданных в России льготных кредитов», – уточнил вице-мэр.

Москва, Светлана Антонова

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