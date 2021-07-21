Власти Москвы обвинили концертную площадку в нарушении ковид-ограничений

Концертной площадке Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве грозят санкциями за несоблюдение социальной дистанции во время проведения массового мероприятия. Об этом сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

«В заведении Event Hall, расположенном по адресу: Ленинградский проспект, д.15, стр.1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие «Stand Up Квиз», – цитирует Романова «Интерфакс».

Инспектор пояснил, что эти нарушения могут повлечь штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, размер ответственности вырастет до 1 млн рублей. Также концертной площадке грозит приостановка работы на срок до 90 суток.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.07.21

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