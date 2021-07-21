«Люди устали…» Путин оценил ситуацию с коронавирусом

Возвращающаяся эпидемия коронавируса доставляет много проблем. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. По его словам, россияне уже стали от ковида, и навязывать им «ничего нельзя».

«Очень всё непросто, как мы видим, и конечно, понятно, что люди устали. Почти никого не обошла эта беда, знаю, что вы, разумеется, в курсе происходящих событий. Понятно, что это коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира», – цитирует Путина его пресс-служба.

Обращаясь к членам правительства, глава государства также подчеркнул, что темпы вакцинации важно повысить и при этом убедить россиян в необходимости поставить прививку. «Наша главная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии», – сказал он, отметив, что россияне понимают важность вакцинации, и в этом отношении, подчеркнул глава государства, «здесь нельзя ничего навязывать».

Как сообщал «Новый День», за прошедшие сутки в России выявили 23 704 случая коронавирусной инфекции. 783 заболевших скончались. Статистика почти повторяет цифры вчерашнего дня – 23 770 заразились и 784 человека с Covid-19 умерли.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.07.21

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