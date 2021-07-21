Замкнутый круг: долги за услуги ЖКХ попадают в коммунальные тарифы

Проблема неплатежей по услугам ЖКХ представляет собой замкнутый круг, в котором сумма долга вкладывается в коммунальные тарифы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ Ирина Булгакова на пресс-конференции в Москве. По ее словам, для решения проблемы задолженностей необходимо наладить реальную систему адресной господдержки населения.

Булгакова отметила, что в России при 5 трлн рублей платежей за услуги ЖКХ долги составляют 1,3 трлн, большая часть из которых на счету юридических лиц. «Жители многоквартирных домов должны управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Управляющие компании со своей стороны должны ресурсоснабжающим организациям. А ресурсоснабжающие организации имеют долги между собой. То есть, 1,3 млрд – это на самом деле цепочка задолженностей… Эти долги списываются, что тоже влияет потом на рост тарифов. То есть, такой мы получаем замкнутый круг с неплательщиками», – отметила она.

По ее мнению, чтобы снизить задолженность населения, необходимо сделать субсидии государства более адресными, нацеленными на четверть населения страны, которая живет ниже прожиточного минимума. «Помогать вот тем 25% населения. Именно повышение адресности субсидий. Вторая мера – это удобность и понимание платежа. Когда население понимает, за что и куда оно платит – это удобно и это эффективно. И вот эти две меры должны решить проблему практически 95 и даже выше процентов населения. Остальные 2-5%, везде по-разному, – это те самые злостные неплательщики, где должны быть другие меры. И там надо, наверное, эффективней упрощать и возможность отключения, и возможность взыскания долгов», – считает руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое РФ.

Что касается задолженности юридических лиц, как считает Булгакова, меры должны включать возможность ответственность допустивших неплатежи, а также понятность тарифов. «Огромная проблема юридических лиц, включая и минобороны, и водоканалы, которые должны энергетикам, и котельные, которые должны за газ. Здесь тоже две основные проблемы. Первая, это достаточность тарифа и ответственность тарифных органов за то, что они включают в те самые тарифы тот самый объем денег, который будет достаточен для того, чтобы заплатить за ресурсы ресурсоснабжающим организациям… И вторая, это возможность привлекать собственника, который что-то либо умышленно сделал, либо довел свою организацию до того, чтобы она стала банкротом, в том числе и муниципалитет, если он является собственником частично. Чтобы тоже можно было привлекать его к ответственности», – пояснила она.

Булгакова также обратила внимание на сложность механизма отчетности и списания долгов, с чем и могли быть связаны необоснованные платежки о долгах за услуги ЖКХ в начале этого года. «Не факт, что тем людям, которым за 10-й год выставили платеж, – это не желание просто очистить свой баланс, чтобы они не заплатили, ответили, что мы здесь не живем. Тогда бы ресурсоснабжающая организация или управляющая компания имела полное право перед налоговой сказать, я вот чистая – я все списываю эти висящие 15 лет за мной долги», – пояснила представитель общественного совета при Минстрое РФ, уточнив, что «сегодня, пока ты не предоставил обосновывающие документы, это сделать невозможно.

«И это дорого. А дорого – это опять себестоимость наших услуг. Вот этот бы вопрос тоже упростить, если долги больше трех лет, то помочь организациям их списать в упрощенном порядке без всех судебных тяжб, которые у нас сегодня стоят дорого», – подытожила Булгакова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.07.21

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