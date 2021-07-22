Власти Москвы разрешили делать повторную прививку от коронавируса во всех пунктах вакцинации

В Москве расширили сеть пунктов для повторной вакцинации от COVID-19 – сделать прививку можно теперь во всех пунктах вакцинации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, сделать это можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои Документы» и других популярных общественных местах», – сказала вице-мэр.

Как сообщает столичный департамент здравоохранения, если первичная вакцинация проходила в поликлинике или в местах работы выездных бригад, для прохождения повторной понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.

Депздрав напоминает, что повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после первичной иммунизации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.07.21

Ряд спортсменов отказались от Олимпиады из-за тестов на Covid-19. / До 33 человек выросло число жертв наводнения в Китае. / Индекс бигмака: рубль признали одной из самых недооцененных валют в мире. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»