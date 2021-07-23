В Подмосковье возбуждено уголовное дело против женщины, выгнавшей детей на улицу

В отношении 45-летней женщины из подмосковного поселка Брикет возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию семи несовершеннолетних детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в полиции, в отдел внутренних дел города Руза поступила информация о том, что жительница поселка Брикет не в полной мере исполняет родительские обязанности и не следит за своими детьми. Шестерых ее детей обнаружила в своем погребе жительница поселка Брикет, уточняют РИА «Новости».

В результате проверки в отношении женщины первоначально был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их права администрации Рузского городского округа». «У женщины на иждивении находятся семь несовершеннолетних детей. Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики», – отметила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Дознавателем Отдела Дознания ОМВД России по Рузскому городскому округу в отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в г. Москве, временно проживающей в п. Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ», – сообщила она.

В настоящее время дети находятся в учреждении здравоохранения с целью их последующего помещения в реабилитационный центр г. Москвы.

Статья 156 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.07.21

Лавров рассказал о стремлении Запада создать «пояс нестабильности» вокруг России. / В России снизился прирост заболевших Covid-19, но смертность остается близка к рекорду. / Жителей Турции раздражают российские туристы без масок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»