Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

В Москве ЗАГСы возобновили работу в обычном режиме. Как сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, предварительная запись, которую ввели 15 июня на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, отменена.

«Эпидемиологическая ситуация позволяет нам отменить предварительную запись. Теперь отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания возвращаются к обычному режиму работы», – цитирует ее слова официальный портал правительства Москвы.

По словам Раковой, вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС.

Между тем, как сообщается, для профилактики распространения COVID-19 в ЗАГСах и Дворцах бракосочетания соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. «Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, а для посетителей доступны антисептические средства. Перед началом рабочего дня сотрудникам измеряют температуру. Специалисты с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний к работе не допускаются, также запрещен вход посетителям с высокой температурой», – уточнила пресс-служба правительства Москвы.

Москва, Мария Соколова

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