Прокуратура Москвы потребовала пересмотреть приговор блогеру за ДТП

Прокуратура Москвы потребовала пересмотреть на приговор в отношении блогера Эдуарда Биля, который был осужден на два года ограничения свободы и лишен водительских прав на три года за ДТП, в результате которого серьезно пострадала женщина.

«В связи с нарушениями требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерной мягкостью назначенного Билю наказания прокуратурой ставится вопрос об отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишению водительских прав на три года за ДТП. В ходе расследования было установлено, что 1 апреля Биль превысил скорость во время езды по Новинскому бульвару в Москве, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем Voklswagen.

Билю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По решению суда, блогер не сможет покидать место проживания с 20:00 до 08:00 следующего дня, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. При переезде ему необходимо будет уведомить контролирующий орган.

Москва, Светлана Антонова

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