По требованию Генпрокуратуры заблокированы сайты Навального

По требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокированы Интернет-ресурсы, связанные со скандальным политиком Алексеем Навальным, который отбывает наказание в колонии по делу «Ив Роше». Доступ закрыт к сайту navalny.com, а также сайтам созданных Навальным организаций, признанных иностранными агентами и экстремистскими.

В реестре Роскомнадзора отмечается, что решение было принято 15 июня.

Напомним, в июне Московской городской суд по иску прокуратуры признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан» и так называемые «штабы Навального», которые были признаны иноагентами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.07.21

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