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Понедельник, 26 июля 2021, 17:41 мск

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«Самоволка»: прокуратура Москвы начала проверку после побега двух мальчиков из детсада

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с уходом двоих малолетних из дошкольного образовательного учреждения на западе столицы на Профсоюзной улице. Об этом говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

По предварительной информации, ЧП произошло сегодня. Двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Москва, Светлана Антонова

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