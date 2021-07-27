Новый скандал в «Роскосмосе»: возбуждено уголовное дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Полиция возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Речь идет об оплате более чем на 1 млн рублей работ, которые так и не были выполнены, передает РБК со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 23 июня в подмосковном отделе полиции «Власиха», который специализируется на безопасности спецобъектов, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества в особо крупном размере в ЦПК. Согласно этим данным, 24 октября 2012 года между ЦПК и государственным предприятием «Спецстройсервис» был заключен договор подряда по реконструкции и техническому перевооружению комплекса сооружений тренажерно-испытательной базы.

По версии следствия, в 2013-2015 годах заказчик оплатил фактически невыполненные работы, ущерб составил 1 млн 376 тысяч рублей.

Как отмечает издание, в мае 2021 года МВД провело проверку другого предприятия «Роскосмос» – НПО им. Лавочкина, а также компании «Управление системных проектов КомпьюЛинк» (компания предоставляет услуги по построению, поддержке и интеграции комплексных информационных систем). Согласно выводам полиции, руководство этих организаций могли завысить цену по договору и необоснованно выплатить 299,6 млн рублей.

Три года назад были задержаны один из бывших руководителей НПО Сергей Лемешевский, экс-руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова и глава адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве -присвоении 332,5 млн рублей, которые были выплачены НПО за мнимое оказание юридических услуг. Все трое сейчас находятся под домашним арестом, а дело – в суде.

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, по решению руководства госкорпорации проведены плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности в НПО и ЦПК. «Результаты вышеуказанных проверок направлены в органы прокуратуры для дачи соответствующей процессуальной оценки», – уточнили в госкорпорации, посоветовав с дополнительными вопросами обращаться в правоохранительные органы.

В 2019-2020 годах по материалам службы внутреннего аудита Роскосмоса было возбуждено 22 уголовных дела.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.07.21

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