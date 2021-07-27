«Выходит за наши целевые ориентиры»: Путин обратил внимание ЦБ и правительства на рост инфляции

Сегодня президент РФ Владимир Путин вновь обратил внимание на проблему инфляции. Выступая на совещании по экономическим вопросам, глава государства отметил, что рост цен вновь вышел за целевые ориентиры, и подчеркнул, что действия Банка России и правительства в этом отношении должны быть «скоординированы, выверены и сбалансированы».

Совещание проводилось на фоне новых данных о росте инфляционных ожиданий в России. Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу ЦБ, граждане оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев в 13,4%. По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год повысились и находились в интервале 5,4-5,7%. Сам Банк России ожидает, что по итогам года инфляция поднимется выше запланированного уровня в 4% – до 5,7-6,2%.

При этом, согласно данным Росстата, в июне по сравнению с декабрем-2020 индекс цен производителей промышленных товаров уже достиг 119,9%. В то же время индекс потребительских цен, по оценке ведомства, с начала года составил 104,59%.

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что восстановление мировой и отечественной экономики связано, в том числе, с инфляционными рисками. «Скажем, в США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция», – сказал Путин.

По его словам, ситуация в американской экономике отражается на всей мировой с учетом значимости США для всего мира и значимость доллара как самой востребованной резервной валюты.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», – отметил президент.

«Понятно, что здесь играют роль разные факторы – и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – ещё раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы», – сказал Путин, обращаясь к членам правительства и ЦБ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.21

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