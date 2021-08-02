В Москве началась регистрация на онлайн-голосование на выборах

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Как сообщается на портале столичной мэрии, принять в нем участие смогут зарегистрированные в городе граждане России, которым исполнилось 18 лет.

Для регистрации нужна полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября – для этого требуется подтверждение кодом из СМС. Далее заявка будет отправлена в ЦИК РФ на проверку. Если в регистрации будет отказано, в сообщении на электронную почту и в личный кабинет на mos.ru укажут причину. После исправления ошибок можно будет подать заявление заново.

Получив регистрацию на участие в электронном голосовании, избиратель будет исключен из списков на участках.

17-19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, Московской городской думы и совета муниципальных депутатов района Щукино.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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