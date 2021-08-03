На довыборы в Мосгордуму зарегистрированы 22 кандидата

В Москве завершилась регистрация кандидатов на довыборы в городской парламент по двум избирательным округам – 37 и 19. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, документы подали 24 человека, а окончательно пройти регистрацию смогли 22 кандидата.

В числе претендентов на депутатский мандат в 37 округе – известный оппозиционный политик Владимир Рыжков, который баллотируется от «Яблока», и политический консультант Юрий Дмитриев – от «Новых людей». В 19 округе в избирательную кампанию включились лидер движения «Гражданская Солидарность» Георгий Федоров – от «Справедливой России», а также Максим Лапшин от КПРФ и другие.

Как сообщалось ранее, довыборы в Мосгордуму были объявлены после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко, избравшегося в городской парламент по 37 округу, и лишения мандата Олега Шереметьева, баллотировавшегося по 19 избирательному округу – парламентарий был осужден на условный срок по уголовному делу о присвоении бюджетных средств.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.21

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