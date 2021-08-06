Партия «Новые люди» сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием в Москве

Партия «Новые люди» намерена сформировать пул наблюдателей, которые будут следить за процедурой электронного голосования в Москве. Как отметил кандидат в Мосгордуму по 37-му округу от партии «Новые люди» Юрий Дмитриев, будущее именно за таким онлайн-волеизъявлением.

Политик обратил внимание, что уже сегодня необязательно ходить даже за продуктами, их можно заказать онлайн, а электронные выборы стали логичным продолжением цифровизации. «Возможность голосовать удаленно – это естественное продолжение развития человечества, сетевая демократия, о которой мы так долго мечтали. В современном мире благодаря блокчейну и электронным технологиям голос избирателя невозможно будет ни подделать, ни купить», – сказал Дмитриев после встречи кандидатов с членами Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Вместе с кандидатами в депутаты по 19-му и 37-му одномандатным избирательным округам в Мосгордуму на встречу были приглашены разработчики системы дистанционного электронного голосования. Они рассказали об особенностях организации работы на протяжении всех трех дней голосования.

«Сейчас у москвичей нет полного доверия к электронному голосованию. Мало людей разбирается в тонкостях IT-технологий. Часть граждан до сих пор не пользуется современными онлайн-сервисами. При этом многие сталкивались с утечками своих персональных данных или утерей важных электронных документов», – пояснил представитель «Новых людей».

По его словам, именно в негативном опыте взаимодействия с информационными технологиями кроется общий скепсис по отношению к процедуре электронного волеизъявления. Но обсуждать уже принятый закон об электронном голосовании не имеет смысла – это данность, и главная задача сейчас – обеспечение наблюдения за чистотой выборов, чтобы каждый человек знал, что его голос будет учтен, считает Юрий Дмитриев.

«Партия «Новые люди» имеет серьезную поддержку среди молодых избирателей, которые переживают за честность выборов и требуют их прозрачности. Мы соберем 100% активистов для того, чтобы охватить абсолютно все участки и организовать тотальный контроль за онлайн-голосованием», – отметил Юрий Дмитриев.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.08.21

Выборы-2021. Хакеры атаковали российскую систему электронного голосования. / Боевики объявили о захвате центра провинции Нимруз в Афганистане. / Россия отказывается от сотрудничества с новым Верховным представителем по Боснии и Герцеговине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»