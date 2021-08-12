ЦИК России назначил дату жеребьевки очереди для партий в избирательных бюллетенях

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок проведения жеребьевки, которая определит последовательность размещения наименований и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва. Как пояснили в Центризбиркоме, соответствующий порядок предписан законом по окончании этапа регистрации, который завершился сегодня.

По данным ЦИК, федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Для них жеребьевка будет проходить 16 августа в 12:00 в помещении Центризбиркома. Порядок выбора будет проводиться методом случайной выборки номеров с применением лототрона. Для очередности подхода к нему партии также будут тянуть жребий – номера в запечатанных конвертах.

Согласно закону, номер, который получит партия при жеребьевке, сохраняется за ней до окончания избирательной кампании.

В этом году голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.08.21

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