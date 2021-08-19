Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о высокой конкуренции на предстоящих в сентябре региональных и федеральных выборах. По ее словам, в общей сложности за депутатские мандаты и выборные должности будут бороться более 80 тысяч кандидатов.

В частности, на выборы в Госдуму зарегистрированы 3 910 кандидатов по федеральным спискам, 2 062 – по одномандатным округам. Таким образом на один мандат в среднем претендуют девять кандидатов 14 партий.

В то же время на выборах всех уровней участвуют 26 политических партий, выдвинуто свыше 91,9 тысячи кандидатов, из которых более 84,4 тысячи. «По итогам регистрации я хочу сказать, что – вопреки тому, что наши постоянные критики вбивали в голову людям, что выборы неконкурентные, многих кандидатов не допустили – я хочу сейчас продемонстрировать статистику... У нас проводится 4,5 тысячи избирательных кампаний во всех 85 субъектах, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей. Выдвинулось у нас 91 916 кандидатов, из них 84 426 зарегистрированы», – сказала Памфилова, выступая сегодня на заседании ЦИК.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.08.21

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