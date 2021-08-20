Зампредседателя Центризбиркома назвал работу петербургской ГИК неудовлетворительной

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев раскритиковал работу петербургской городской избирательной комиссии за нарушение закона.

20 августа состоялось заседание комиссии Центризбиркома по поводу отказа в регистрации на выборах в петербургский ЗакС списка партии «Родина». В ходе заседания заместитель председателя ЦИК Николай Булаев подтвердил правомерность отказа, однако акцентировал внимание на неоднократное нарушение закона петербургской избирательной комиссией при оформлении проверки подписей партии.

«Это неудовлетворительная работа по оформлению проверки, хотя эти нарушения и не опровергают установленных фактов», – заявил Булаев.

Как передает «Фонтанка», еще один член ЦИКа Борис Эбзеев поддержал коллегу и напомнил, что члены избирательных комиссий являются не «хозяевами выборов», а «слугами демократии».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

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