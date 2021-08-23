Глава ЦИК направила в регионы рекомендации по агитационным мероприятиям на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила руководителям всех регионов рекомендации по обеспечению условий проведения агитационных мероприятий для всех кандидатов. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Сегодня мной направлено письмо в регионы, главам всех 85 регионов, копии – председателям региональных избирательных комиссий. Оно касается проведения агитационной кампании уже непосредственно кандидатами в регионах», – сказала она.

Памфилова обратила внимание, что эпидемическая обстановка в регионах не должна влиять на избирательную кампанию. «Местные власти совместно с органами Роспотребнадзора принимают соответствующие ограничения разного рода, но идет избирательная кампания. Поэтому во всех регионах должны быть условия для того, чтобы у кандидатов от всех партий, которые принимают участие в выборах, была возможность проводить агитационные мероприятия разного рода», – пояснила глава ЦИК, подчеркнув, что «не должно быть неравенства».

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.08.21

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