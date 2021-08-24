Глава ЦИК России заявила о сложных отношениях с рядом министерств и ведомств

Изменения в выборном законодательстве усложнили взаимоотношения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России с министерствами и ведомствами, а также вдвое увеличили нагрузку на членов избиркомов всех уровней. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК готовит разъяснения, касающиеся появления иноагентов.

«Поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, уже конкретные, и в части, которая может касаться выборов, мы в ближайшее время на основании принятого закона, разъяснений и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим. Доработаем и на днях постараемся их дать. То, что касается в части выборов – кто может быть наблюдателем, по СМИ и так далее», – отметила Памфилова.

Глава ЦИК также обратила внимание, что из Центрального банка информация о кандидатах пришла уже после регистрации списков. «Большинство партий очень ответственно подошли к этому, очень быстро выполнили закон и предоставили нам все, что необходимо и без всяких спекуляций по этому поводу… Представьте себе, если мы затягиваем эту проблему, все равно в соответствии с законом нам придется вычеркивать из списков, когда надо уже из напечатанных бюллетеней, плакатов и так далее. Это дополнительно огромный труд. Это ни в чьих интересах», – отметила она.

По словам Памфиловой, из-за новаций в законах «нагрузка практически в два раза увеличилась у членов комиссий всех уровней». «У нас здесь очень много новаций разного рода. Очень сложно, сложные взаимоотношения с целым рядом министерств и ведомств в результате этого. Мы пытаемся из этой ситуации максимально в интересах наших кандидатов, а в результате в интересах наших избирателей выйти с минимальными потерями. Максимальные усилия для этого проявляем, поэтому конечно очень заинтересованы и благодарим, когда и партии, и кандидаты идут навстречу, понимая ситуацию, четко понимая, что надо выполнять законы», – заключила глава ЦИК.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.08.21

Глава Минфина РФ уточнил, сколько средств потребуется на путинские выплаты. / Двое погибли, 57 ранены: в Москве произошло 55 ДТП с электросамокатами. / Глава Росприроднадзора: в РФ перерабатывается только 4,5% отходов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»