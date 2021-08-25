В среднем 13 кандидатов на мандат: Памфилова ответила критикам о сокращении конкуренции на выборах

В России на предстоящих выборах всех уровней конкурс составляет более 13 человек на один мандат. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, назвав странным тезис критиков о меньшем количестве кандидатов по сравнению с предыдущей избирательной кампанией.

«Мы с вами сравниваем прошлую кампанию 2016 года, и наши оппоненты, цель которых снести выборы, тоже сравнивают. Только у них другой ракурс. Тезис прозвучал о меньшем количестве кандидатов по сравнению с 2016 годом – он довольно странный. У нас вообще-то конкурс более 13 человек на мандат в среднем. По всем видам выборов если смотреть, в Думу – 9-10, в заксобрание – 11 в среднем, высшие должностные лица – где-то 4,5 до 5», – пояснила глава Центризбиркома.

Памфилова обратила внимание, что к предстоящим выборам серьезно изменилось законодательство, «ужесточились требования к кандидатам в депутаты». «Все это приписывают, что ЦИК и комиссии снимают с выборов. Это не так. На данный момент у нас более чем три четверти кандидатов выбыли из списков по инициативе самих партий и кандидатов, по нашим предварительным данным», – подчеркнула она.

«На каждый сомнительный тезис ЦИК даст четкую и достоверную информацию. Глотать это не будем, игнорировать это не будем. Будем отвечать, будем отслеживать», – заявила Памфилова.

Голосование на выборах всех уровней в этом году будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.08.21

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