«Масштаб охвата беспрецедентный»: ЦИК принял почти 55 тысяч заявок на видеонаблюдение за выборами

В общей сложности поступило 54 849 заявок для видеонаблюдения за сентябрьскими выборами. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, масштаб охвата будет беспрецедентным.

«Исходя из предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву, у которой своя система наблюдения, в 84 регионах по минимуму 54 тысячи 849 аккаунтов. Это то, что мы сейчас посчитали», – сообщила она, попросив скорректировать «в сторону увеличения свои заявки».

Как пояснила Памфилова, в поле зрения видеокамер будут находиться стационарные и переносные ящики для голосования, места для выдачи бюллетеней, места хранения всех пакетов с бюллетенями, а также территориальных комиссиях будет охвачено место приема протоколов. «То есть, все контрольные точки будут с видеонаблюдением», – подчеркнула глава ЦИК.

«Масштаб охвата беспрецедентный. В общей сложности это более 96% избирательных комиссий, на которых потенциально смогут проголосовать более 96, а то и 98% потенциальных избирателей. Видеотрансляция, видеофиксация, запись – все это будет происходить непрерывно на протяжении трех суток. Это более 70 часов до последнего протокола», – уточнила Памфилова.

При этом глава Центризбиркома пояснила, что по сравнению с парламентскими выборами 2016 года увеличен срок хранения видеозаписей – до одного года, а при необходимости – и дольше. «На мой взгляд, мы создали оптимальную систему, которая не выносит на всеобщее обозрение частную жизнь граждан, но обеспечивает адресное, квалифицированное, предметное и тотальное видеонаблюдение, направленное на предупреждение и выявление нарушений, на быструю, моментальную реакцию на них», – сказала она.

Голосование на федеральных и региональных выборах будет проходить три дня – 17,18,19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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