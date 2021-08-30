ЦИК готов обеспечить видеонаблюдение за выборами для международных организаций

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова предоставить возможность международным наблюдателям следить за выборами в режиме-онлайн. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, 60 квот наблюдателей, от которых отказалась ОБСЕ, сейчас распределяются между другими зарубежными организациями.

«За счет БДИПЧ ОБСЕ, которые, к сожалению, отказались, потому что им показалось, что 60 человек – это маловато, вот эти квоты мы распределяем между другими. У нас очень много заявок из Европейских парламентов», – отметила она.

Глава ЦИК обратила внимание, что «значительное количество зарубежных наблюдателей» должны иметь возможность видеонаблюдения. «И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах», – подчеркнула Памфилова.

Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в качестве экспертов на выборы в России намерены приехать омбудсмены восьми иностранных государств, в том числе из Нидерландов, Венгрии, Германии и Австрии. «К нашим новациям избирательного процесса у них огромный интерес. У нас будет возможность обменяться опытом», – пояснила она.

Ранее глава ЦИК сообщила, что из регионов поступило в общей сложности заявок на 54 849 аккаунтов для доступа к порталу для видеонаблюдения за выборами 17-19 сентября.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять своих представителей по причине ограничения числа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Россия сократила число наблюдателей от этих структур.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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