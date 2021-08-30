ЦИК просит Верховный суд отменить регистрацию девяти кандидатов в Госдуму от «Яблока»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обратилась в Верховный суд по отмене регистрации девяти кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, включенных в федеральный список партии «Яблоко». Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, это последние кандидаты, относительно которых нет разъяснений по поводу информации Центробанка о наличии у них иностранных финансовых инструментов.

«Поскольку у нас нет рычагов и возможностей проверять, насколько это достоверно – наличие счетов за рубежом, поэтому все партии были проинформированы. Часть кандидатов сняли сами партии, или сами кандидаты снялись, поскольку они подтвердили, что эта информация достоверная», – пояснила она.

«Это последняя партия. У нас вовсю печатаются бюллетени и для нас это большая проблема. Дальше мы тянуть не можем, поскольку по этим девяти человекам у нас никакой информации больше нет. Когда мы сами не в состоянии ни опровергнуть, ни подтвердить, и когда со стороны партий или кандидата тоже нет дополнительной информации, с которой он или соглашается, или не соглашается. По той информации, которая есть, у нас реальный единственный путь – обратиться в суд», – подчеркнула Памфилова.

В список кандидатов, о которых поступила информация о владении иностранными финансовыми инструментами входят: Никита Есаков, Иван Добыш, Баясхалан Чимитдоржиев, Александра Орлова, Михаил Аркадьев, Александр Амосов, Дмитрий Семавин, Елена Плотникова и Евгений Мартынов.

Голосование на региональных и федеральных выборах будет проходить три дня – 17,18,19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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