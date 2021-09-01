Выборы: более 7 тысяч россиян проголосовали досрочно

В 36 регионах России началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. По ее данным, к 31 августа в 10 субъектах проголосовало более семи тысяч избирателей.

«У нас с 29 августа и по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при проведении выборов в Госдуму проводится досрочное голосование, которое проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании, и на полярных станциях», – уточнила Памфилова.

По ее словам, чтобы каждый гражданин России смог проголосовать на выборах, «наши коллеги преодолевают огромные расстояния на любых видах транспорта, включая гужевой».

«По состоянию на 31 августа в 10 субъектах РФ – Якутии, Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах – досрочно проголосовали 7 тысяч 717 избирателей», – сказала она.

В этом году голосование на федеральных и региональных выборах будет проходить в течение трех дней – 17, 18, 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.09.21

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